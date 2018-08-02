Один из арестованных украинских хакеров уже экстрадирован на территорию США. С ним начал работать американский адвокат. Об этом рассказал источник "УП" в дипломатических кругах.

"Германия уже выслала в США задержанного. Другой (задержанный, – Прим.Ред.) находится на территории Польши, еще один – на территории Испании", - сказал источник.

Он добавил, что сейчас продолжаются процедуры экстрадиции.

"Консул Украины установил контакт с сотрудниками правоохранительных органов США и получил подтверждение информации о задержании 3 граждан Украины", - сказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он также добавил, что консул получил контакты американского адвоката, который защищает права одного из арестованных украинцев.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что американские прокуроры арестовали трех украинских граждан.

Их подозревают во взломе тысячи компьютерных систем и похищении миллионов номеров кредитных карт клиентов. После этого хакеры продавали эту информацию за выкуп.

Как сообщала "Страна", трое украинских хакеров из группировки Fin7 арестованы по требованию Минюста США. По данным министерства, жертвами группировки Fin7, известной также под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

Отметим, что в США предъявили обвинения дюжине хакеров, которых считают российскими разведчиками.