Украина, несмотря не нехватку средств, проведет национальный отбор для участия в детском песенном конкурсе "Евровидение-2018", но сделает это онлайн, пишет пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Украинский общественный вещатель считает своим долгом приложить максимум усилий, чтобы не лишать Украину Детского Евровидения. Команда Общественного убеждена, что конкурс является элементом культурной дипломатии и возможностью для Украины напомнить о себе в мировых СМИ в позитивном контексте. Кроме того, Детское Евровидение – важный шанс для талантливых детей проявить себя", - отмечается в сообщении.

Правда, в связи с тотальным недофинансированием в этом году национальный отбор впервые пройдет онлайн, без телевизионной версии. Отборочный этап начнется уже завтра, 3 августа.

"Участие в международном конкурсе предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос Европейского вещательного союза – организатора конкурса – за участие в соревновании. В условиях недофинансирования компании, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы", - отмечается в релизе

Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018 остается открытым. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины надеется, что правительство выполнит свои обязательства и дофинансирует НОТУ согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".

Сейчас в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено лишь 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше сумму, гарантированную Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". В последнем говорится, что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

Таким образом Украина стала двадцатой страной, что будет принимать участие в международном песенном конкурсе.

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