Пострадавшие в ДТП в Беларуси шестеро граждан Украины уже получили необходимую медицинскую помощь. Люди продолжили свое путешествие.

Об этом в четверг, 2 августа, сообщил Интерфаксу официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Пострадавшим в ДТП в Беларуси шестерым украинцам была оказана медицинская помощь и ввиду незначительных травм они продолжили путешествие", - отметил он.

Туристический автобус международного сообщения попал в ДТП в Оршанском районе Беларуси. "Происшествие с автобусом международного сообщения Киев-Таллинн, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4.30 2 августа", - отметили в Управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. "Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается", - рассказали в УВД.

Как сообщала "Страна", полиция нашла водителя, который пьяным насмерть сбил велосипедиста. Автомобиль Mercedes-Benz изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств.

Отметим, что в тройном ДТП с участием маршруток под Киевом пострадали четыре человека.