Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил завершение следствия в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко. Также окончены следственные действия по руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом Луценко сообщил на полигоне ЦСО "Альфа" (стрельбище "Конча-Заспа", Киевская область) в четверг, 2 августа.

"Следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и гражданина Рубана закончено. Мы в ходе этого следствия получили все необходимые доказательства, которые подтверждают ведущую версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленникам Савченко и Рубану с ведома российских офицеров в должности подполковника и полковника на территории "Донецкой народной республики" после консультаций, которые провела Савченко и Захарченко ("глава" т.н. "ДНР" Александр Захарченко – Прим.Ред.)", - сказал он.

Луценко также добавил, что следствие изучает связи Савченко с одним из ключевых организаторов обмена пленными Виктором Медведчуком.

"Мы изучаем возможность связей его с любой антиукраинской деятельностью и не только в этом деле", – отметил генпрокурор.

Вместе с тем он отметил, что сейчас у следствия нет достаточных доказательств для того, чтобы предоставить Медведчуку какой-то процессуального статуса, кроме свидетеля.

Генпрокурор отметил, что следующий этап - ознакомление защиты с материалами дела.

"После завершения этой процедуры дело будет направлено в суд. Обращая внимание на количество полученных доказательств, считаю, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу. Когда он может вынести окончательное решение, комментировать не буду, так как судебный процесс является исключительной компетенцией судей, которые будут назначены", - добавил он.

По словам генпрокурора, адвокаты и подсудимые в данном деле используют все процессы "как трибуну для своего отбеливания, а часто для антигосударственных клеветнических заявлений".

"То, что происходило в ходе досудебного расследования со стороны Савченко, Рубана и их защиты, наводит меня на мысль, что и следующий процесс будет использован для дискредитации украинского государства", - добавил Луценко.

Как сообщала "Страна", суд отказал адвокатам Надежды Савченко в отводе судьи.

Савченко заявила отвод судье Хардин, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения ею ее права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов.

Отметим, что в Украине появились билборды нардепа-заключенной о с испанским лозунгом.