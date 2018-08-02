Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков взял двухнедельный летний отпуск и отправился путешествовать по Европе. Он официально убыл на отдых 16 июля, а завтра 3 августа должен выйти на работу.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Украинских Новостей.

Фото: ukranews.com

"Министр внутренних дел Аваков Арсен Борисович находится в отпуске с 16 июля по 3 августа", - говорится в официальном ответе. Другие подробности пресс-служба МВД не приводит.

Согласно публикациям министра в социальной сети Instagram, во второй половине июля он отдыхал в Дании, Шотландии и Швейцарии.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Нацкорпусе заявили, что полиция избила националистов и назвала их "аваковскими псами".

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