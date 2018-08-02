Адвокат и активист Маси Найем опубликовал фоторобот подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк. По его словам, портрет удалось составить благодаря собственному расследованию.

За информацию, которая поможет найти нападающего, он анонсировал вознаграждение в 100 000 гривень. По словам Найема, подозреваемый может быть жителем любого населенного пункта Украины.

"Не секрет, что мы, журналисты, активисты, юристы, ведем собственное расследование по делу нападения на Екатерину Гандзюк. Сейчас мы собираем, анализируем, изучаем и фильтруем всю имеющуюся информацию. И мы просим вашей помощи. Нам удалось составить фоторобот. Рассмотрите его внимательно, пожалуйста. Возможно, вам удастся узнать кого-то. Этот человек как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон. Возможно, бывал в горсовете или около. Распространите этот портрет нападавшего. Нам всем это сейчас очень важно", - написал Найем.

Любую информацию в этом деле (фото, ссылки) он попросил отсылать на редакционную почту most.ks.ua@gmail.com.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Как сообщала "Страна", обожженной килотой Екатерине Гандзюк предоставили госохрану. Она находится в реанимации.

Отметим, что полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство.