Президент Украины подписал последний закон, открывающий все пути для создания и нормального функционирования в стране Высшего антикоррупционного суда.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"Путь к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда полностью открыт! Только что подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины" О Высшем антикоррупционном суде".

Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а в Министерство иностранных дел Украины в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.

Также обращаюсь ко всем достойным юристам: участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине", - написал президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что началась регистрация кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Также мы рассказывали, что в МВФ похвалили правки в закон об Антикоррупционном суде, но вспомнили о ценах на газ и бюджете.