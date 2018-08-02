На голливудской киностудии Warner Bros. началась работа над продолжением культового сериала про пришельца Альфа. Он снова окажется на Земле, но уже - в другой семье "среднего класса". Об этом сообщает Variety.

Пока что проект находится на очень ранней стадии разработки. Пока неясно, какую именно форму придадут знаменитому пришельцу – будет ли он куклой, как в оригинальном шоу, или же создатели прибегут к технологиям компьютерной графики. Дата выхода продолжения "Альфа" пока неизвестна.

A.L.F.— комедийный американский сериала производства Alien Productions и Warner Bros. Television. Он шел четыре сезона в период с 1986 по 1990 года, в которых насчитывается суммарно 102 серии. Сериал показывался в 80 странах мира, в том числе и в Украине.

Видео: youtube.com/alf1985official

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