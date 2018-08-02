Сегодня, 2 августа, в Бердянске хоронят убитого киллеров доброватовца Виталия Олешко (позывной Сармата). Об этом сообщил на своей странице в Facebook друг Олешко Сергей Кисель.

По его данным, в 12:00 состоится прощание возле горсовета, а с 14:00 на улице Нагорной, 18.

Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области 43-летний Олешко был расстрелян. Он принимал участие в событиях местного Евромайдана в составе самообороны, а позднее отправился в АТО в рядах батальона "Донбасс".

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве Олешко, подозрение в умышленном убийстве предъявили четырем фигурантам.

По данным "Страны", 1 июля должно было состояться опознание задержанных свидетелями, но оно сорвалось. Подозреваемые отказались от бесплатных адвокатов и настаивали на своих защитниках (те ехали якобы из другого города). Причем, все подозреваемые отказываются давать показания.

Кроме того, запорожский журналист Яков Носков подтвердил, что двое из задержанные имеют отношение к днепровской бригаде некоего Нарика.

"По данным следствия, трое ветеранов, проходящих по делу, имеют отношение к бригаде Нарика (Днепр)". ВО-вторых, по поводу слитых в сеть фото до официального задержания. Могут быть вопросы, если адвокаты предъявят, что задержанных опознали сугубо из-за того, что обществу заранее сообщили о факте поимки нескольких мужчин", - написал он.

Кстати, еще одного из задержанных опознали пользователи соцсетей. Речь идет о жителе Днепра Александре Викторовиче Обухове ("Обух"), на фото выше - он в голубой футболке.

Ранее "Страна" сообщала, что четверым подозреваемым в расстреле Олешко-Сармата вручили "пидозры" - ГПУ.

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