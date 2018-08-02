Все точки продажи шаурмы в Киеве, после употребления которой отравились люди - принадлежат одному юрлицу. Виновные в отравлении ответят в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан, передает Интерфакс.

"Вспышка зарегистрирована в четырёх локациях: метро "Лесная", "Дарница", Оболонь и Почтовая площадь. Установлено, что это один субъект хозяйствования, который осуществлял продажу данного продукта... Эти факты будут передаваться в правоохранительные органы", - сказал Рубан на пресс-конференции в четверг, 2 августа в Киеве.

По его словам, виновные в отравлении будут отвечать согласно Уголовному кодексу, а деятельность данных точек реализации продукции была прекращена уже во вторник с утра.

Начальник столичного главка Госпродпотребслужбы напомнил, что с понедельника после употребления шаурмы за медицинской помощью обратились 70 человек, в том числе 10 детей. "60 человек госпитализировали", - сказал Рубан.

Говоря о диагнозе семи десятков пострадавших, чиновник отметил, что он еще устанавливается, но предварительно это – сальмонеллез.

"Покупать продуты питания надо только в местах организованной торговли, где есть контроль со стороны ветеринарной службы, ...со стороны оператора рынка. К сожалению, данные субъекты находились за пределами закона, работали без необходимых разрешений", - отметил он.

По состоянию на вечер 1 августа в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, в результате которой пострадали 65 человек, в том числе 10 детей.

При этом 28 случаев связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФ (автоприцеп "Купава") на станции метро "Дарница"; 25 – из-за шаурмы и сосисок в лаваше с майонезом, купленных в МАФ возле кафе "Речной порт" (Почтовая площадь); 11 – в результате употребления шаурмы, приобретенной в МАФ возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте, еще один случай – шаурма в киоске на станции метро "Лесная".

Как сообщала "Страна", число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось до 70 человек.

Люди попадают в больницы с отравлениями из-за несоблюдения санитарных норм в заведениях общепита, а также - в детских лагерях.

Отметим, что шаурма из львовского фастфуда отправила в стационар 16 человек.