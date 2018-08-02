В ночь на 1 августа в Киеве произошло очередное ЧП. Как узнала "Страна" от собственных источников в МВД, около 04.00 поступило сообщение по спецлинии "102", что по улице Мечникова, 10/2, во дворе дома горят два автомобиля.

На место происшествия съехалось все руководство Печерской полиции. И как оказалось - неспроста. Как мы выяснили, сгорело два автомобиля -"Аudi" и "Toyota Rav 4", владельцами которых были совсем непростые люди.

"Toyota Rav 4" принадлежит Роману Веприцкому, нынешнему депутату Харьковского облсовета от партии "Відродження". С 2010 по 2011 года он был главой администрации Октябрьского района Харьковского горсовета. С 2011 по 2015 год занимал пост главы администрации Коминтерновского района Харьковского горсовета. С 2015 года - он глава общественной организации "Україна об’єднана".

Как пояснил он сам, 31 июля примерно в 16.00 он оставил свой автомобиль "Toyota Rav 4" (2018 года выпуска - Прим.Ред.) во дворе дома №10/2 по улице Мечникова. 1 августа ночью около 04.00 его разбудила жена и рассказала, что во дворе дома пылает их машина. В дальнейшем он сам подошел к окну и увидел, что действительно его автомобиль горит. Вызвал пожарных и полицию. В совершении поджога собственного автомобиля депутат никого не подозревает.

Также жертвой поджога стал автомобиль "Аudi" Мирона Шермейстера, основателя ООО "Аполлон трейдинг", занимающегося оптовой торговлей бензином, дизелем и газом для автозаправочных комплексов. Мирон Шермейстер проживает в том же доме на улице Мечникова.

Как рассказал полиции сам владелец сгоревшей "Аudi" примерно в 04.00 ему на мобильный телефон пришло sms-сообщение от охранной сигнализации о том, что сработал датчик удара автомобиля. Он подошел к окну и увидел, что его автомобиль пылает. Мирон Шермейстер сразу позвонил на 102 и 101. Кто мог поджечь его автомобиль, Шермейстер полиции сообщить не смог. Говорит, угроз не было.

Оба автомобиля застрахованы полным КАСКО, так что страховка должна покрыть убытки. По предварительным данным машины действительно подожгли. Полиция завела уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины - "Умышленная порча имущества" и разыскивает поджигателей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве преступники пытались устроить массовый поджог автомобилей на стоянке.

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