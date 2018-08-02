В четверг, 2 августа, в Киеве торжественно открыли памятник былинному богатырю Илье Муромцу. Скульптура и сквер Ильи Муромца – первые элементы нового одноименного парка. Видеозапись церемонии опубликовал нардеп Дмитрий Белоцерковец.

Высота памятника с постаментом - 12 метров, а позировал для создания скульпторы Василий Вирастюк. По его словам, за время совместной работы он начал чувствовать себя частью легенды.

Памятник создали с использованием 3D-принтера. Части для форм скульптуры напечатали, а затем залили бронзой.

Видео: facebook.com/dbelotserkovets

Как сообщала "Страна", в Украину запретили ввозить книгу "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях". "Да, там в основном детские сказки, но там все-таки богатыри русские. И там идет полемика – насколько они русские или украинские, эти витязи. Эксперты решили, что ввоз подобных книг на территорию Украины стоит ограничить", – объяснили запрет в Госкомтелерадио.

Отметим, что в Киеве открыли сквер и памятник народному артисту СССР Муслиму Магомаеву.