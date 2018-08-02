Александр Усик вернулся в Киев из Крыма и дал свою первую пресс-конеференцию после победы над россиянином Муратом Гассиевым.

На ней он окончательно восстановил против себя тех, кто осуждал боксера за поездку в Москву и укрепил свой авторитет среди тех, кто поддерживает его гражданскую позицию.

Усик сделал ряд резонансных заявлений о россиянах, Крестном ходе УПЦ, отказался от звезды героя Украины и призвал своих хейтеров выйти против него на бой.

"Страна" собрала реакцию на новые заявления Усика.

Что заявил Усик в Киеве

Во-первых боксер отказался от звания героя Украины, которое предложил ему дать Владимир Гройсман.

"Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого какие-то регалии", - заявил он.

Также он ответил на упреки тех, кто считал, будто Усик обязан был после боя крикнуть "Слава Украине!":

"Если бы выкрикивания, которые у некоторых сидят в голове, вернули мир в мою страну и подняли пенсию пенсионерам или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал", - объяснил боксер.

Так тема свернула на тех, кто критиковал Усика за "недостаточно патриотичное" поведение. В этом контексте он похвалил блогера Анатолия Шария: "Анатолий – красавчик, кстати. Я видел, как он растыкивает их".

После этого Усик призвал своих хейтеров собраться вместе и выйти против него одного на ринге. "Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду", - пообещал чемпион.

Он также высказался в поддержку крестного хода УПЦ, который собрал порядка 200 000 человек (по данным полиции - в десять раз меньше).

"Кому мешает, что такое большое количество людей выходит молиться? Это великолепно, это хорошо когда люди молятся. Благодать приходит на всю страну. Нет, этим надо что-то поговорить", - возмутился Усик, который является прихожанином канонической Украинской православной церкви.

Все этого хватило, чтобы Усика в националистических и промайдановских кругах "назначили" врагом Украины.

"Чистый сепар"

Журналист Айдер Муждабаев назвал абсолютного чемпиона мира "чистым сепаром".

"Трусы или крестик, фанаты Усика, выбирайте — дальше строить из себя одновременно патриотов Украины не выйдет. Ваш кумир Усик обожает кремлевского антиукраинского тролля Шария. Это стопроцентный враг Украины, его смотрят ТОЛЬКО враги Украины, больше никто. Ваш кумир Усик поддерживает крестный ход московских попов. Это чистый сепар, без примесей. И он не "дуракбоксер", у него всё продуманно и осознанно. Это пропагандист "мира", на прикорме в виде поясов, премиальных. "Мира" на условиях капитуляции. Он не случайно боксировал в Москве и обнимался с русским. Если вы болеете за него как за "украинского патриота", то вы такие же "патриоты". Или вы настолько глупы, что не о чем говорить. Пророссийский Усик с украинским флагом в руках водит вас, как детей, вокруг пальца.

А ещё фанаты Усика, кроме слепых восторженных обожателей (думаю, и такие есть) — отпетые лицемеры. Раньше они говорили, что Усик патриот, вот вам и флаг, и гимн, посмотрите! А теперь, уверен, начнут твердить, что "бокс вне политики", и надо, мол, судить по делам. По мне такие слова во время войны из уст известного в стране человека — это и есть дела, направленные против страны. В этом суть, остальное — шелуха. И никакие бои, победные ли, проигранные, не изменят сути".

В комментириях у Муждабаева российский блогер Александр Тверской тоже возмутился, что Усик похвалил Шария:

"Я попытался корректно пару слов про него сказать, но потом удалил, ибо реакция была совсем уж агрессивная. Но теперь я точно имею право говорить, потому что "красавчик Анатолий" паскуда и подонок, делал два видео про меня - лживые и мерзкие, как и он сам. И те, кто считают Анатолия "красавчиком" недалеко от него ушли".

Блогер Сергей Марченко после слов Усика призвал вообще не обращать внимания на его взгляды. "Плохо, что люди интересуются мировоззрением Усика", - заявил он, добавив, что боксер "не знает, где добро, а где зло". Также Марченко считает, что у 31-летнего Усика "личность еще формируется".

"Нет ничего плохого в том, что #Усик слушает Шария. Плохо, что люди интересуются мировоззрением Усика. Усик профессиональный боксер и большую часть своей жизни проводит не в библиотеке, а в спортивном зале. Просто представьте, о чем он там думает. Так, хук слева, апперкот справа, потом уход по диагонали и да, кстати, как бы нам закончить войну? Представили? Я не могу.

По-моему, спортсмены и артисты не могут быть моральными авторитетами нации. Не потому, что они плохие, а потому, что у них нет времени на серьезные мысли – они постоянно в движухе. Они успешные, знаменитые, но сами еще не знают, где добро, а где зло".

"Сравните слова Усика и речь Кличко"

В тоже время, очень многие поддерживают боксера.

"Александр Усик, отказавшись от звания Героя Украины, стал героем Украины. "Соль земли", говорили наши предки о таких людях. Почему-то вспомнилось о том, как Сартр отказался от Нобелевской премии. Последовательность большая редкость, особенно среди знаменитостей", - пишет журналист Олег Ясинский.

Известный юрист Андрей Портнов провел параллели между фразами двух великих украинских боксеров - Усика и нынешнего мэра Виталия Кличко:

"Друзья, согласитесь, ну есть же разница между "мне не нужны награды, лучше верните мир в мою страну" и "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"".

"Не Сила его основное качество. А Вера. Честь. И достоинство. Достоинство вне зависимости от обстоятельств. Украина, которую я люблю, именно такая", - поддерживает Усика адвокат Елена Лукаш.

"Давно говорил, получать награды от сегодняшнего "режима", значит в какой-то мере становится их подельником в грабеже, мародёрстве и прочих преступлениях. Рад что Александр Усик это четко понимает. Уважаю", - пишет бывший политзаключенный Дмитрий Василец.