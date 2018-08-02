В Нацполицию с начала 2018 года поступило 1500 ложных сообщений о заминировании, в то время как за весь 2017 год таких сообщений было всего 700, сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Большая часть таких сообщений касается объектов в Харькове, Львове, Киеве, в Одесской и Днепропетровских областях.

Аброськин отмечает, что большинство сообщений поступает на электронные адреса – 935 случаев из 1,5 тысяч. При этом, как правило, ip-адрес отправителей зарегистрирован на территории Российской Федерации.

"То есть это происходит в мирных областях, вдали от линии фронта, и цель этих действий РФ - нагнетание напряжения в обществе и дестабилизация спокойствия", - заявил полицейский.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ заявили, что "минер" бизнес-центров Львова сидит в Омске.

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