В августе украинцев ждет самый зрелищный звездопад года – Персеиды. Этот поток метеоров ежегодно наблюдается с середины июля. Но наиболее интенсивным он будет ночью с 12 на 13 число. По небосклону пронесутся порядка 100 светящихся точек в час.

Что такое Персеиды

Каждый год во второй половине лета Земля проходит сковзь хвост кометы Свифта-Туттля. Правильнее ее было бы говорить Свифта-Таттла, в честь одного из астрономов, открывших ее, но в русской транскрипции за ней закрепилось название Туттля.

Шлейф кометы состоит из пыли, частицы коотрой при вхождении в земную атмосферу сгорают. С нашей планеты кажется, что "звездный дождь" сосредоточен в созвездии Персея, отсюда и название.

Сама комета, источник Персеид, приближается к Земле редко. В последний раз в 1992 году. В следующий раз она пройдет сквозь Солнечную систему в 2126 году.

Средняя скорость Персеид - 210 тыс. км/ч. Рекордная плотность "падающих звезд" была в 1863 году, когда в час на ночном небе фиксировали сразу 215 ярких вспышек.

О Персеидах упоминается еще в древних летописях Китая, Японии и Кореи, но официально ее открыл бельгиец Адольф Кетеле, сообщивший о своих наблюдениях в 1835 году.

Как найти созвездие Персея

Чтобы увидеть августовский звездопад - нужно найти созвездие Персея в северной части неба. Оно находится чуть ниже и левее созвездие Кассиопеи, напоминающего латинскую букву W.

Когда и как смотреть Персеиды

Метеоритный дождь начался еще в июле, но пока это были лишь редкие скупые проблески. С 9 августа Персеиды начинают набирать силу, а своего пика достигают в ночь с 12 на 13 августа, тогда их можно наблюдать всю ночь. Обычно интенсивность усиливается после полуночи и достигает максимума примерно к 4 утра.

После 12-13 числа метеоритный дождь начнет понемногу угасать. Но редкие метеоры будут появляться на ночном небе до 24 августа.

Для наблюдений за звездным небом лучше всего выбрать место за городом, вдали от светового загрязнения, и выключить все искусственные источники света.

Кстати, издавна существует поверье: если загадать желание, когда падает звезда – оно непременно сбудется. Астрологи советуют делать это в одиночестве, при этом избавиться от негативных мыслей – иначе исполнение принесет больше вреда, чем пользы.