Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин обсудил с представителями Facebook проблему блокировки украинских пользователей в соцсети. Об этом сообщает deadline.com.ua.

Во время рабочего визита в Великобританию он провел встречу с представителями компании Facebook - ведущим специалистом по вопросам политики в социальной сети в сфере противодействия терроризму Эрин Мари Салтман и руководителем направления политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриэлой Чех.

Они обсудили процесс совершенствования политик Facebook и их имплементации, возможно углубление сотрудничества в сфере обеспечения безопасности детей онлайн, а также проблему блокировки страниц украинских общественных активистов.

Сообщается, что представители FB в очередной раз заверили "Минстеця" в отсутствии конфликта интересов – граждане России не осуществляют модерации контента украинских пользователей и не имеют влияния на процесс принятия решений относительно блокировки и удаления контента, который нарушает стандарты сообщества.

Facebook сообщил, что в ближайшее время будут расширены возможности более тщательного и подробного объяснения пользователям сути нарушений стандартов сообщества, а также будет совершенствоваться возможность обжаловать решение о блокировке контента.

Дмитрий Золотухин ознакомил представителей соцсети с ситуациями, которые вызывают беспокойство со стороны Министерства - в отношении возможных нарушений свободы слова в результате блокирования украинских журналистов и блоггеров.

Стороны договорились поддерживать обмен информацией относительно конкретных ситуаций с блокировкой украинских пользователей, а также о наличии детальных сведений относительно причин и обстоятельств блокировок. Представители "Минстеця" смогут направлять детализированную информацию о блокировки для дополнительного рассмотрения на предмет наличия фактов нарушения стандартов Facebook.

Заместитель Министра довел до сведения представителей Facebook юридическую позицию Украины относительно фактов террористической деятельности представителей так называемых "ДНР и ЛНР", а также финансовой и иной поддержке со стороны Российской Федерации.

Эрин Мари Салтман подчеркнула, что компания Facebook очень внимательно относится к проблемам противодействия терроризму и осуществляет масштабную деятельность по противодействию проявлениям информационной поддержки насилия или насильственной идеологии.

"Страна" разбиралась, кто, как и зачем массово блокирует блогеров в Фейсбуке. Чтобы не выпадать из информпространства, блогерам приходится создавать “запасные” аккаунты.

Напомним, что закон о блокировке сайтов отправили на доработку после разгромной критики.