На территории Беларуси туристический автобус сообщения Киев-Таллинн съехал в кювет и перевернулся, обошлось без жертв. Об этом сообщает Управление внутренних дел Витебского облисполкома.

В автобусе находились 53 человека – граждане Украины, Молдовы и России.

"По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения", – говорится в сообщении.

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Авария произошла в в 4:30 в Оршанском районе. Отмечается, что пересменка водителей должна была состояться в 5:00.

В больницу доставили 12 человек, 8 из них уже осмотрели врачи и отпустили. По словам медиков, серьезных травм никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

"Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь", – говорят в Беларуси.

В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция задержала водителя грузовика после ДТП с белорусами в Николаевской области.

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