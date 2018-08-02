В Киеве до осени ограничат движение на Южном мосту в сторону Столичного шоссе
В Киеве с 3 августа по 1 сентября из-за ремонта ограничат автомобильное движение на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе.
Об этом со ссылкой на КК "Киевавтодор" в четверг, 2 августа сообщает Печерская районная в городе Киеве государственная администрация на странице.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото: facebook.com/pechersk.gov.ua
Как сообщала "Страна", в Киеве из-за проведения ремонтных работ до 12 августа ограничили движение транспорта по улице Рейтарской.
Напомним, что по словам мэра Кличко, в столице - 75 мостов находятся в предаварийном состоянии.
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