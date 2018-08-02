Мошенничество произошло на столичном Печерске несколько дней назад. Прибыв в столицу по делам, 19-летняя жительница Бердичева не планировала идти на прием к экстрасенсу, но попала туда случайно. Когда она проходила по улице Профессора Подвысоцкого,6 в Печерском районе столицы, к ней подошла неизвестная женщина и предложила "очистить ауру", так как на ней лежит едва ли не родовое проклятие.

Столичная чародейка пообещала решить все ее проблемы, рассеять плохую ауру и приворожить удачу. Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, сеанс магии происходил прямо на улице. За свои услуги гадалка взяла совсем не дешево. Уличный прием обошелся жительнице Бердичева в 17 тысяч гривен плюс она отдала гадалке все свои золотые украшения.

Однако позже бердичевлянка поняла, что ее банально обманули, и, вероятно, даже применили гипноз. Поэтому и обратилась в полицию с заявлением, что ее ввели в гипноз и отняли все деньги и украшения из золота.

Сейчас в полиции Печерска завели дело по ч.1 ст.190 УК Украины ("мошенничество", максимальная санкция – три года тюрьмы),однако разыскать гадалку пока не удалось. Оперативники Печерской полиции говорят что такие преступления расследовать очень сложно, так как потерпевшие сами отдают гадалкам деньги и доказать обратное чрезвычайно сложно.

Напомним, в субботу, 28 июля, в полицию обратились студенты Национального транспортного университета рассказавшие, что на них напали двое иностранцев. Они ворвались в комнату общежития, расположенного на улице Киквидзе,32, и под угрозой оружия, похожего на пистолет, отняли ноутбук Аsus и планшет Apple.

За несколько дней до этого из багажника "Лексуса" гражданина Израиля в центре Киева украли 90 тысяч гривен.