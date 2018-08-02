Семья убитого Павла Шеремета обратилась в суд с жалобой на бездействие генпрокурора Луценко
Близкие убитого журналиста Павла Шеремета обратились в суд с жалобой на бездействие генпрокурора Юрия Луценко в связи с ходом расследования преступления. Об этом сообщает УП.
Его гражданская жена Елена Притула требует признать ее потерпевшей, говорится в тексте документа, поданного адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский райсуд Киева.
Редактор "Украинской правды" Елена Притула убеждена, что взрыв, который произошел в Киеве на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого 20 июля 2016 года, в 7:45, был террористическим актом:
"Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности".
Еще 27 февраля 2018 года Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.
Но до 1 августа Юрий Луценко на это заявление не отреагировал – досудебное расследование по ч.3 ст.258 УК не начато.
Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора.
Поэтому Алена Притула просит суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".
Также гражданская жена погибшего требует обязать Юрия Луценко признать ее потерпевшей в этом производстве и допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.
Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста Павла Шеремета его дерзкое убийство – подрыв автомобиля в центре Киева – до сих пор не расследовано.
Ни исполнители, ни заказчики даже не установлены. Основанная версия мотива убийства – профессиональная деятельность Шеремета, но она у следствия не единственная.
Фото: pravda.com.ua
Как сообщала "Страна", семья, друзья и коллеги Павла Шеремета создали фонд "Свобода и солидарность" имени убитого журналиста и зарегистрировали его в Польше.
Фонд намерен также назначить именную стипендию для выдающихся студентов журфаков трех стран, собрать фильмы, книги и лекции Шеремета.
Напомним, что в Европейской Федерации журналистов попросили Совет Европы изменить статус убийства Павла Шеремета - на безнаказанное.