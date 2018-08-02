Близкие убитого журналиста Павла Шеремета обратились в суд с жалобой на бездействие генпрокурора Юрия Луценко в связи с ходом расследования преступления. Об этом сообщает УП.

Его гражданская жена Елена Притула требует признать ее потерпевшей, говорится в тексте документа, поданного адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский райсуд Киева.

Редактор "Украинской правды" Елена Притула убеждена, что взрыв, который произошел в Киеве на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого 20 июля 2016 года, в 7:45, был террористическим актом:

"Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности".

Еще 27 февраля 2018 года Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.

Но до 1 августа Юрий Луценко на это заявление не отреагировал – досудебное расследование по ч.3 ст.258 УК не начато.

Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора.

Поэтому Алена Притула просит суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".

Также гражданская жена погибшего требует обязать Юрия Луценко признать ее потерпевшей в этом производстве и допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.

Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста Павла Шеремета его дерзкое убийство – подрыв автомобиля в центре Киева – до сих пор не расследовано.

Ни исполнители, ни заказчики даже не установлены. Основанная версия мотива убийства – профессиональная деятельность Шеремета, но она у следствия не единственная.

Фото: pravda.com.ua

Как сообщала "Страна", семья, друзья и коллеги Павла Шеремета создали фонд "Свобода и солидарность" имени убитого журналиста и зарегистрировали его в Польше.

Фонд намерен также назначить именную стипендию для выдающихся студентов журфаков трех стран, собрать фильмы, книги и лекции Шеремета.

Напомним, что в Европейской Федерации журналистов попросили Совет Европы изменить статус убийства Павла Шеремета - на безнаказанное.