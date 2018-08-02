Известный одесский активист Григорий Козьма заявил, что на него и еще одного общественника Михаила Кузаконя совершено покушение. По его словам, водитель грузовика ГАЗ целенаправленно въехал в иномарку с активистами, а затем сбежал на мопеде.Об этом Козьма написал на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что на его жизнь посягали сразу 3 человека, один грузовик и один мопед. Водитель большегруза, пишет Козьма, еще на ходу покинул кабину машины и уехал на заранее подготовленном для него мопеде с водителем.

"Только что на меня и Михаила Кузаконя совершено нападение с использованием грузовика который на большой скорости целенаправленно въехал в машину, водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и побежал. Водитель скрылся на заранее ждущем его мопеде. По моей памяти их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Ждем полицию и СМИ", - написал на своей странице Григорий Козьма. Судя по фото, иномарка активистов очень сильно пострадала.

Фото: facebook.com/grig.cozma

В то же время, источники "Страны в полиции утверждают, что этот инцидент, скорее всего, был обычным ДТП: водитель грузовика ГАЗ был в нетрезвом состоянии и предпочел скрыться с места аварии. Полиция, кстати, его уже разыскивает.

Местные СМИ пишут, что позднее Григорий Козьма заявил, что стрелял из травматического пистолета в водителя грузовика.

Михаил Кузаконь является руководителем городской ячейки партии "Народный рух Украины", а Григорий Козьма - редактором журнала "Общественное следствие".

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