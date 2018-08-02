В четверг, 2 августа на проспекте Победы в Харькове темнокожий парень подрался с двумя полицейскими. В ходе драки он сумел вырваться и убежал.

Видеозапись произошедшего опубликовали в Facebook-сообществе "Харьков 1654". В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что правоохранители приехали на вызов о конфликте, передает Vgorode.

"31 августа патрульным поступил вызов о конфликте на проспекте Победы, 55. По указанному адресу к полицейским обратился заявитель и сообщил о конфликте с двумя гражданами. По словам заявителя, один из граждан его ударил и угрожал физической расправой. В свою очередь, другой участник конфликта отказался предоставлять свои данные полицейским. Для установления личности данному гражданину патрульные предложили проехать в отделение полиции, на что тот отказался, начал нервничать и агрессивно себя вести".

Отмечается, что темнокожий парень забыл свой паспорт и вещи на месте событий.

"Мужчина отказывался исполнять требования полицейских и, оттолкнув патрульных, пошел прочь, оставив при этом на месте события свои вещи и документы. Вещи и документы гражданина были описаны и переданы в отделение полиции вместе с заявлением и объяснением касательно конфликта граждан", - сообщили в патрульной полиции.

Видео: facebook.com/kharkiv1654

Как сообщала "Страна", в Киеве полицейский сознательно распылил слезоточивый газ журналисту агентства Associated Press. Пострадавший журналист получил ожоги глаз, но успел сфотографировать агрессивного сотрудника полиции.

Отметим, что в Николаеве патрульные полицейские спасли младенца из ледяной воды.