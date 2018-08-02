Журналист и известней видеоблогер Анатолий Шарий, который получил политическое убежище в Европе из-за преследований в Украине, заявил о попытках Нацполиции узнать его местонахождение.

Шарий в своих блогах активно критикует украинскую власть.

Блогер опубликовал постановление Печерского суда Киева, который позволил следователям Нацполиции обратиться в компанию Google (которая владеет видеохостингом YouTube) с запросом о данных на YouTube-канал, который ведет Шарий.

Решение находится в электронном реестре судебных решений.

Следователи получили право обратиться в Google, чтобы узнать геолокацию Шария, расположение точек Wi-Fi, IP-адрес, с которых работает его канал и других персональных данных, позволяющих идентифицировать точное местонахождение человека: сведения об операторе или провайдере, местонахождении базовой станции; языке, часовом поясе и местонахождении телефона.

Исходя из текста постановления, все это происходит в рамках открытого уголовного дела о разжигании религиозной и национальной розни 2018 года. Конкретных примеров такого разжигания в постановлении суда нет.

Интересно, что первым в списке Нацполиции идет канал Шария, затем значатся ссылки на несуществующие, пустые, детские и развлекательные аккаунты. Журналист делает вывод, что эти каналы нужны для отвлечения внимания, а основная цель украинских правоохранителей - он сам.

Ранее редакция Шарий.net заявила об угрозах своему журналисту от С14.

Напомним, недавно Киберполиция закрыла сайт Компартии Украины и изъяла все сервера.