Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует завладение компаниями нардепов от БПП Ярослава и Богдана Дубневичей больше 300 млн кубометров газа НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечено, что НАБУ с июня 2016 года расследует завладение менеджерами компаний "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", которые управляют Новояворовской и Новораздельской теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) во Львовской области и принадлежат Дубневичам, 363 млн кубометров газа компании Нафтогаз Украины. Этот газ покупался в 2013-2015 годах для обеспечения населения тепловой энергией.

Как отмечается, газ, который "Нафтогаз" продает по регулируемой цене, должен использоваться исключительно для предоставления населению услуг по отоплению и горячему теплоснабжению. Но, по данным НАБУ, на производство тепла для нужд бытовых потребителей обе ТЭЦ направили только 55 млн кубометров газа, а остальные - более 300 млн кубометров - предприятия использовали для генерации электроэнергии, проданной ГП "Энергорынок" на сумму 2,3 млрд гривен (без НДС ).

"Таким образом, компании "Нафтогаз Украины" нанесли ущерб в размере 1,4 млрд гривен. Эта сумма - разница между полученными НАК деньгами за поставленный на ТЭЦ газ для нужд населения и суммой, которую Нафтогаз получил бы, если бы предприятия покупали у него газ по рыночной цене для производства электроэнергии. А доходность для Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ в результате использования льготного газа для генерации электроэнергии, наоборот, превысила 60%. При том, что заложена отраслевым регулятором НКРЭКУ рентабельность в тарифе составляет 3-5%", - пишет издание.

НАБУ еще ведет досудебное следствие. Если в суде будет доказано, что участники и организаторы схемы действительно покупали газ по льготной цене, но не использовали его по целевому назначению, им грозит срок от семи до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в рейтинге 10 самых богатых нардепов оказалось четыре представителя БПП.

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