В Швейцарии разгорелся скандал вокруг спринтера Паскаля Манчини, который регулярно публиковал в соцсетях откровенные расистские тексты. Национальная федерация легкой атлетики открыла дисциплинарное дело против атлета, а также лишила его лицензии спортсмена.

Об этом сообщает ТАСС.

"Паскаль Манчини недавно опубликовал спорные посты на своей странице в Facebook крайне правого содержания, которые нарушают соглашение, подписанное спортсменом с федерацией, и кодекс поведения. Подписав соглашение, Манчини обязался воздерживаться от каких-либо публикаций дискриминационного или расистского характера", - заявили в пресс-службе федерации.

Манчини вошел в состав сборной Швейцарии на чемпионат Европы по легкой атлетике, который стартует в Берлине 6 августа. 29-летний спортсмен должен был выступить в беге на дистанции 100 м, а также в эстафете 4х100 м. В связи с появлением новых обстоятельств совет директоров федерации считает, что терпеть подобное поведение спортсмена нельзя, и лишил его лицензии спортсмена на время рассмотрения дела. Таким образом, Манчини не сможет выступить на чемпионате Европы.

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