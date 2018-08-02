Утром в четверг, 2 августа доллар США на межбанковском валютном рынке Украины подорожал на 9-копеек. Торги начались в рамках 27,02-27,08 грн./$. Курс валюты вырос и в киевских обменниках.

Об этом передает UBR со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В Нацбанке достаточно быстро среагировали на такой скачок и появились на торгах.

Чиновники не стали сразу же продавать доллар через Matching, как вчера и предыдущие дни, а заявили о проведении открытого валютного аукциона. Причем, на максимальную для себя сумму - $100 млн. Только вот не стали торопиться, крайний срок приема заявок - 12:30.

С одной стороны, так попытались успокоить валютных покупателей, поманив их крупной продажей. А с другой - дали рынку самостоятельно переварить свои валютные заявки. Импортеры сейчас стоят перед непростым выбором: либо кинуться брать доллар по текущим ценам, чтобы наверняка получить валюту, либо ждать полтора часа в надежде купить ее у НБУ по более низкой цене. Рискнуть или не рискнуть: не факт, что регулятор удовлетворит заявку. Можно остаться и без валюты.

Пока покупатели терзаются непростым выбором, на межбанке снижается цена "американца".

"Сразу после заявления Нацбанка об аукционе котировки безналичного рынка отошли на уровень 27,0-27,08 грн./$", - рассказал Гриненко.

Собственно, упрекнуть НБУ не в чем. Одной рукой он успокаивает рынок и играет на снижение курса доллара, а другой - дает импортерам и экспортерам хорошенечко переварить свою желчь, и выйти на реальную, а не спекулятивную цену валюты. При всем этом нацбанковцы могут серьезно сэкономить свои золотовалютные резервы - по факту будут удовлетворять не все текущие заявки на валюту, а лишь те, что терпеливо дождутся аукциона и не сломаются раньше.

Как сообщала "Страна", накануне Нацбанк распродал валюту и удержал гривну от падения ниже 27 гривен. Доллар активно скупали сами банки - под перепродажу на наличном рынке, а также иностранцы.

Напомним, что за второй месяц лета доллар подорожал сразу на 69 копеек, а евро - почти на гривню.