Четверым из пяти подозреваемым в убийстве 43-летнего бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") сообщили о подозрении. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (наказание - вплоть до пожизненного - Прим. Ред.) в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Виталий Олешко был убит выстрелом в спину в Бердянске 31 июля около 12:30. Он скончался от полученного ранения на месте. Олешко был застрелен из обреза двустволки на территории гостиницы "Атмосфера". По данным нардепа Семена Семенченко, Олешко занимался общественной деятельностью и борьбой с коррупцией.

Полицейские задержали пять подозреваемых в убийстве Олешко. Сообщалось, что один из подозреваемых в убийстве является бывшим бойцом спецбатальона "Торнадо".

Ранее "Страна" сообщала, что задержанные убийцы АТОшника Олешко по прозвищу Сармат показаний не дают.

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