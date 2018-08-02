В пятницу, 3 августа, с 18:00 до 19:00 в Киеве временно прекратит работу станция метро "Олимпийская". Одновременно метро "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, а ст. м. "Дворец Спорта" - закроется на выход.

Киевский метрополитен 3 августа перейдет на особый режим работы станций в связи с проведением в столице матча "Динамо" - "Шахтер", сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

Кроме этого, в метрополитене добавили, что после 20:30 возможно ограничение входа на эти станции.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", "Шахтер" объявил старт продаж пакетов билетов на домашние матчи в Лиге чемпионов. Это можно сделать это прямо в кассах стадиона и онлайн.

Напомним, что в понедельник, 6 августа, "Динамо" отправится в Прагу, где во вторник встретятся со "Славией" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.