Во Львовской области полиция задержала проститутку, которая тормозила на трассе грузовики с двухлетним ребенком на руках. Об этом сообщает "ТСН".

Полицейским женщина призналась, что занимается оказанием сексуальных услуг с самого рождения ребенка.

Видео с "работницей секс-сферы" выложил в сеть водитель, который проезжал по трассе Львов -Тернополь. На месте, где обычно стоят проститутки, он увидел женщину с ребенком на руках и взялся ее воспитывать упреками. Продавщица, которая торгует арбузами возле трассы, подтверждает, что эту женщину с ребенком видела часто. Через дорогу заправка, тамошние работники тоже ее узнают: говорят, пока она шла "работать", оставляла на трассе девочку одну, без присмотра.

Фото: facebook.com

"Бывало такое, что она ребенка вот здесь оставляла. Одну, без присмотра, без никого. Ребенок спал, а она... Ребенок был ухоженный. Это такая "фишка" у нее, что кто-то с ребенком возьмет, подберет", - рассказал работник АЗС Владимир Яблонский.

Люди говорят, что полицию вызывали несколько раз, но копы ничего не сделали.

"Привлечь ее к ответственности оснований у нас не было, поэтому патрульная решила с ней пообщаться, рассказала про различные социальные центры. Женщина поблагодарила и поехала домой на автобусе", - пояснил руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

После резонанса, вызванного видеозаписью, женщина с трассы исчезла - перебралась в небольшой городок в 70 километрах от Львова. И уже там полицейские ее задержали.

"Услуги сексуального характера мать предоставляла в автомобиле на заднем сидении, а ребенок оставался на переднем сидении", - рассказала подробности признаний проститутки начальник сектора реагирования Золочевского отдела полиции Людмила Шеремета.

Сейчас известно, что женщине 39 лет, она мама-одиночка, родные о жизни женщины и ее дочки почти ничего не знают. Соцработники принудительно отобрали ребенка у матери и сначала повезли на обследование в больницу, далее отдали в детский приют.

"Было принято решение принудительно отобрать ребенка у социально опасной мамы. Надо лишить маму родительских прав", - считает председатель Зборовской районной государственной администрации Игорь Яворский.

В соцслужбе говорят, что раньше ничего не делали, потому что не знали, что мама оказывала сексуальные услуги с ребенком на руках. Сама женщина отделается только штрафом в 85 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове банда сутенеров, подозреваемых в эксплуатации несовершеннолетних, пойдет под суд.

Также в городе задержали сутенера, который пытался подкупить полицейского автомобилем.