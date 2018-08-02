Скандальный британский депутат-лейборист Кит Ваз использовал официальную парламентскую поездку в Киев для "богатого" незапланированного обеда с неизвестными украинскими политиками.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на результаты парламентского расследования.

Лейборист организовал обед с украинскими политиками в 2008 году, во время официальной поездки в Украину членов комитета внутренних дел, который он возглавлял в то время.

Ваз ушел из комитета в 2016 году - после скандала с наймом двух проститутов из мужского эскорт-агентства.

По словам одного из клерков парламентского комитета, ужин в Киеве, устроенный г-ном Вазом, был "большим" и "роскошным". Его посетили "тайные гости".

Также издание пишет, что Ваз отказался назвать персоналу комитета, отвечавшему за протокол, имена тех, с кем будет встречаться. Однако упоминает имя некоего Ивана, который, по словам свидетеля, является "сенатором" (вероятно, речь о депутате Верховной Рады).

Британский депутат этот ужин не оплачивал, говорится в результатах расследования.

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