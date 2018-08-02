В четверг, 2 августа "Мариуполь" проведет ответный квалификационный матч Лиги Европы против шведского клуба "Юргорден". Игра начнется на стадионе "Черноморец" в 20:00. Прямая телевизионная трансляция - на телеканале "Футбол".

В первом матче подопечные Александра Бабича добыли важнейшую выездную ничью 1:1 и теперь могут выходить на поле без необходимости тут же рваться к воротам шведов. В свою очередь, наставник "Юргордена" Озджан Мелькемихель вынужден рисковать и готовить своих футболистов к атакам на чужом поле с самых первых минут.

Обе команды не смогли победить в своих крайних матчах в чемпионатах Швеции и Украины. Не стоит исключать, что "Мариуполь" и "Юргорден" экономили силы как раз для сегодняшней игры.

В следующем отборочном раунде группового этапа Лиги Европы победитель сегодняшнего матча сыграет с триумфатором пары "Бордо" - "Вентспилс". Первый матч завершился минимальной выездной победой сегодняшних французских хозяев.

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич заявил перед игрой: "Сейчас нужно собраться, постараться восстановиться после последней игры. Это непросто, но мы постараемся это сделать. Я уверен, что у нас команда с характером. Проводить поединки со шведами всегда нелегко. Мы не хотим играть на удержание счета. Мы понимаем, что соперник силен и если мы будем играть от обороны – это может не сработать. Есть время подумать. Мы смотрели последнюю игру "Юргордена". Тяжелый матч для них получился".

Главный тренер шведов Озджан Мелькемихель также поделился ожиданиями: "В первом поединке у нас были голевые моменты, но мы должны были ускорить темп работы с мячом и эффективнее играть в чужой штрафной. Моя команда могла выиграть, но ничья - справедливый результат. К ответному поединку мы хорошо подготовимся".

Как сообщала "Страна", перед групповым турниром Лиги Европы Ворскла усилила состав двумя бразильскими футболистами. К полтавчанам присоединились 23-летний (номинально левый) защитник Артур Серджио Батиста де Соуза (Артур) и 21-летний нападающий Николас Морес да Круз.

Напомним, что Динамо начало продажу билетов на матч третьего тура против Шахтера.