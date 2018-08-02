Вчера, 1 августа, в рейсовом автобусе "Перемышль - Львов" пограничники нашли целую партию незадекларированного пневматического оружия и боеприпасов к нему, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

"В пункт пропуска "Шегини" прибыл рейсовый автобус "Перемышль - Львов". В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа с привлечением служебной собаки нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 мм и 400 пачек с патронами общим количеством 100 тысяч пуль", - отмечается в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Незадекларированное оружие и боеприпасы изъяты в установленном порядке и переданы государственным компетентным органам.

Фото: dpsu.gov.ua

Выясняются обстоятельства правонарушения.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские и польские контрабандисты переправляли на советском "кукурузнике" сигареты в Европу.

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