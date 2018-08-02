В четверг, 2 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 09:30 вырос сразу на 8,34 коп. до 27,1842 UAH/USD.

Курс покупки также увеличился - на 5,91 коп. - до 26,8310 UAH/USD, передает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,9 коп. до 31,1823 UAH/EUR, курс продажи повысился на 5,2 коп. до 31,8487 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", накануне курс доллара на украинском межбанке остановился в десятых долях копейки от 27 гривен. По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару в этот день на 12:00 составило 26,9576 грн/$1.

Отметим, что за второй месяц лета доллар подорожал сразу на 69 копеек, а евро - почти на гривну.