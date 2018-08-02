Британские банки не дают открывать счета компаниям, созданным украинцами. Они ссылаются на то, что "Украина - страна под финансовыми санкциями".

Об этом сообщил бывший топ-менеджер ПриватБанка и соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет.

"Я тут столкнулся с таким странным явлением, что просто в голове не укладывается. Думаю, вы тоже удивитесь.

Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут.

"Понимаете, — пишет нам очередной британский банкир, — Украина — это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами", - отметил он.

Один из банкиром прислал Дубилету официальный список стран, в отношении которых введены санкции против местных правящих "режимов" - Financial sanctions targets by regime.

"Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди, Сирия… Вот она, Украина!

В этот список наша страна попала сразу по двум причинам - санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. Но прикол в том, что многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания", - сообщил он.

При этом в данном санкционном списке стран Россия - отсутствует.

Фото: facebook.com/dubilet

Как сообщала "Страна", 19 июля стало известно, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. В нем прописаны меры, которые пропишутся виде указа президента и станут частью "общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику".

Напомним, что Украина присоединилась к решению ЕС о санкциях против России.