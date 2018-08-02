В июле 2018 года транзит газа через Украину вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза.

Отмечается, что рост транзита произошел во время двухнедельной остановки на ремонт Северного потока (Nord Stream). Таким образом, среднесуточные объемы транзита газа из РФ в европейские страны через украинскую ГТС увеличились на 20%.

"По итогам июля транзит газа через территорию Украины возрос на 950 миллионов кубометров или на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля на планово-предупредительный ремонт полностью остановился газопровод "Северный поток", который пролегает по дну Балтийского моря из России в Германию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии начали укладывать трубы для "Северного потока-2".

Также "Нафтогаз"не пойдет на мировую с "Газпромом" по уже принятым решениям суда.