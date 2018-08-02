В Министерстве иностранных дел Украины возмущены появлением в Венгрии уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Поэтому МИД вызвал Временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа для вручения ноты протеста.

В частности, отмечена неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые "существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора".

"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что действия Венгрии свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Румынии объединить усилия для дальнейшего экономического роста и укрепления обороноспособности стран. Кроме того он отметил, что "только действуя совместно, на основе взаимного уважения, можно развивать Карпатский регион"

Ранее "Страна" сообщала, что Орбан усомнился в желании украинцев попасть в НАТО и ЕС.

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