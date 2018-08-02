Волна с переименованиями докатилась и до Чили. Президент страны Себастьян Пиньера решил переименовать остров Пасхи, знаменитый своими гигантскими каменными статуями. Глава государства подписал указ, ускоряющий процесс рассмотрения законопроекта о переименовании Острова Пасхи в Рапа-Нуи.

"Мы придали чрезвычайную срочность законопроекту, который подготовила группа депутатов, чтобы внести изменения в конституцию Чили и переименовать остров, который будет называться не Остров Пасхи, как сейчас, а Рапа-Нуи - Остров Пасхи", - сказал он, передает ТАСС со ссылкой на канал 24 Oras.

По словам президента, таким образом название острова будет "отражать его тысячелетнюю историю и поразительные традиции".

Заявление Пиньеры было приурочено к вступлению в силу новых правил посещения острова, направленных на защиту хрупкой местной экосистемы. Согласно ужесточенным нормам, туристы смогут находиться на его территории не более 30 дней.

Остров Пасхи, известный расположенными на нем каменными статуями моаи, находится в Тихом океане в 3,7 тыс. км от берега континентальной части Чили. В 1995 году созданный на территории национальный парк был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве появится свой остров Пасхи с трехметровыми статуями.

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