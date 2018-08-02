В воздухе над Киевом превышено содержание вредных примесей из-за высокой температуры.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 5-7,5 раз превышена предельно допустимая концентрация уровня загрязнения формальдегидом в районах площадей Бессарабской и Демеевской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.

В ГСЧС отметили, что высокий уровень загрязнения воздуха связан с антициклональным характером погоды и высокой дневной температурой, он сохранится как минимум до 3 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Киева предупреждают, что запретят въезд грузовиков, если жара достигнет 28 градусов.

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