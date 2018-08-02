В четверг, 2 августа, в большинстве областей Украины сохранится жаркая погода с переменной облачностью. Дожди пройдут лишь в западных регионах, сообщает Укргидромецентр.

На западе страны ожидается дождливая погода с грозами. Температура воздуха ночью составит от +16 до +18, днем - от +27 до +29 тепла.

На севере - без осадков. Ночью максимальная температура воздуха составит +17, а днем повысится до 29 градусов тепла.

В восточных областях синоптики прогнозируют жаркую погоду, как и во всех остальных частях Украины. Термометр ночью покажет +16…+18, а днем +27…+29.

На юге страны солнечно с переменной облачностью. Температура воздуха ночью достигнет отметки в +18, а днем порадует целыми 32 градусами тепла.

В центральных областях ожидается теплая солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью: +16…+18, а днем воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.

Киев ожидает теплая, солнечная, сухая погода с 18 градусами тепла ночью и 29 градусами тепла днем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту антициклона Ингольф, который принес в Украину жару.

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