Стали известны детали хакерской деятельности в США трех украинцев, которых обвиняют в кибератаке на 100 компаний в 47 штатах, а также подробности их ареста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Сейчас все три хакера, которые работали в Восточной Европе, арестованы и в настоящее время находятся под стражей в связи с обвинениями, поданными в окружной суд США в Сиэтле. Среди задержанных - 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладырь и 30-летний Андрей Колпаков. Они являются членами хакерской группы "FIN7" (также называемой "Carbanak Group и Navigator Group").

Известно, что Федор Гладырь был задержан в Дрездене (Германия) и сейчас находится под стражей в Сиэтле. Он выполнял функции системного администратора FIN7. То есть, поддерживал сервера и каналы связи, используемые организацией, и выполнял управленческую роль, делегируя задачи и предоставляя инструкции другим членам хакерской группы. В настоящее время судебный процесс Хладыра запланирован на 22 октября.

Дмитрий Федоров выполнял роль менеджера, который контролировал других хакеров, которым было поручено взломать компьютерные системы компаний-жертв. Он был арестован в Бельско-Бяла (Польша). Он остается под стражей в Польше до его экстрадиции в США.

Андрей Колпаков был задержан в Лепе (Испания), сейчас готовится его экстрадиция в Штаты. Он являлся руководителем группы хакеров.

Обвинение утверждает, что с 2015 года хакеры занимались высокотехнологичной рекламной кампанией, нацеленной на более чем 100 американских компаний, преимущественно в ресторанной, игровой и гостиничной индустрии. FIN7 взломал тысячи компьютерных систем и украл миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые группа использовала или продавала с прибылью.

Только в США "FIN7" успешно взломала компьютерные сети компаний в 47 штатах и ​​в округе Колумбия, похитив более 15 млн записей о клиентских карточках. Также атакам подверглись компании в Великобритании, Австралии и Франции.

"Три украинских гражданина, которым сегодня предъявлено обвинение, предположительно, были частью мощной группы хакеров, нацеленной на американские компании и граждан путем кражи ценных потребительских данных, в том числе личной информации о кредитной карте, которую они затем продали в Darknet", - сказал помощник генерального прокурора Бенцковски.

Каждому из трех задержанных предъявлено обвинение по 26 эпизодам - заговор, мошенничество в сети, взлом компьютера, мошенничество с устройством доступа, кража личных данных и др.

Ранее "Страна" сообщала, что в США предъявили обвинения дюжине хакеров, которых считают российскими разведчиками.

Также хакеры похитили секретные данные армии США о противокорабельных ракетах.