Вчера, 1 августа, в Одессе произошла трагедия. Здесь, на пляже на 10-ой станции Фонтана, волной с пирса смыло и унесло в открытое море отдыхающего. Его тело до сих не нашли.

Об этом рассказал очевидец ЧП Владимир Ман. На помощь попавшему в беду отдыхающему бросились спасатели, однако из-за сильного шторма помочь ему не удалось, передает Думская.

"Уже второй день ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов, собирающих деньги за топчаны, и нет ни одного стоящего у пирса и запрещающего любопытным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете. Я стоял у пирса и отгонял всех желающих погулять по пирсу семьями с маленькими детьми. Часа два. Ушел домой. Мою смену приняли пару старушек, а администрации пляжа все до лампочки. Им главное - прибыль", - прокомментировал случившееся очевидец.

Ранее "Страна" сообщала, что автобус с детьми и родителями загорелся на трассе Киев - Одесса.

Также мы рассказывали, что из-за аварии грузового поезда было прервано движение на перегоне Одесса - Киев.