Нацбанк на 2 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривни почти на 10 копеек до 26,96 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс доллара установлен на уровне 2696,2130 гривны за 100 долларов (+9,5413).

Курс евро также повысился на 0,5 копейки: за 100 евро дают 3153,4907 гривны (+0,4128).

Курс российского рубля на 1 августа составлял 4,3090 гривны за 10 рублей. Данных на 2 августа пока нет.

Курс доллара 1 августа на межбанке в продаже подвысился на 3 копейки - до 27 грн/долл, курс покупки вырос на 6,5 копеек до 26,99 грн/долл.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк распродал валюту и удержал гривну от падения ниже 27 гривен.

Также за второй месяц лета доллар подорожал сразу на 69 копеек, а евро - почти на гривну.