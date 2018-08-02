Вчера, 1 августа, около 17.00, самолет ГСЧС доставил в Киев советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой. На аэродроме ее уже ждала машина скорой помощи.

Спасатели опубликовали видео как перевозили в Киев пострадавшую.

Врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев отметил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии, площадь поражения ее тела 30%.

"Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", - рассказал врач.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что обожженной килотой Екатерине Гандзюк предоставили госохрану.

Также мы рассказывали, что полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство.