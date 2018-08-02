На суде над экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом судья попросил обвинителей воздержаться от термина "олигархи" при упоминании тех, кто платил подсудимому. Об этом сообщает Associated Press.

Такое предложение поступило от судьи Томаса Эллиса.

"Эллис предостерег прокуроров от использования слова "олигархи" для описания богатых украинцев", - пишет издание. По его информации, судья отметил, что быть богатым - не преступление и унижающее слово "олигархи" не имеет отношения к обвинениям в деле.

По мнению Эллиса, говоря "олигархи", прокуроры намекают, что Манафорт был связан с "мерзкими людьми, поэтому и сам является мерзким".

"Это не американский метод", - подчеркнул судья.

До этого стало известно, что сторона обвинения опережает график и может закончить предоставлять доказательства и перейти к следующей фазе на следующей неделе.

Напомним, что 31 июля в США начался суд над Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт получил более 60 миллионов долларов.

Следственная группа представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с "Партией регионов".

Ранее "Страна" сообщала, что в первый день суда выяснилось, что у Манафорта было более 30 банковских счетов.

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