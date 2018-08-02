В Киеве начался масштабный ремонт купола Верховной Рады. Он был запланирован еще на 2013 год, но тогда его пришлось отложить из-за памятных политических событий.

Как передает Finance.ua в 2017 году институт стальных конструкций имени Шимановского разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была избрана строительно-реставрационная фирма "Возрождение", которая раньше работала над Мариинским дворцом.

Цена работ составила 7 млн гривен. Реконструкция должна быть закончена не позже 10 декабря, но основной объем работ - замена стекол, очистка и покраска металлических конструкций - будет завершен до начала очередной сессии.

В настоящее время купол Верховной Рады накрыли пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции очистили от грязи, ржавчины и старой краски. Больше половины старого армированного стекла, которое износилось более чем на 85%, уже сняли. Вместо него установят новое стекло из Польши. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, обрабатывают антикоррозионным составом.

Ранее "Страна" сообщала, что за день до отпуска переполненная Рада начала решать проблемы шахтеров и "евробляхеров".

Также мы рассказывали, что Рада отказалась подарить президенту контроль над ЦИК.