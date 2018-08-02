Сенат США одобрил выделение Украине $250 миллионов военной помощи. Пятая часть суммы уйдет на летальное оружие
Вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение $250 миллионов на военную помощь Украине.
Об этом сообщает посольство США в Facebook.
"Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США $250 миллионов для предоставления помощи Украине. Из указанной суммы $50 миллионов должно быть направлено на летальные виды вооружений.
В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.
Подтверждается также приверженность США "Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США", Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО. Государственном департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.
Закон о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" вступит в силу после подписания президентом США", - заявили в посольстве.
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США рекомендовал продлить военную помощь Украине и на следующий год.
Также мы рассказывали, что Конгрессу США предложили увеличить военную помощь Украине - прямо в день встречи Путина и Трампа.