Вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение $250 миллионов на военную помощь Украине.

Об этом сообщает посольство США в Facebook.

"Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США $250 миллионов для предоставления помощи Украине. Из указанной суммы $50 миллионов должно быть направлено на летальные виды вооружений.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

Подтверждается также приверженность США "Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США", Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО. Государственном департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

Закон о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" вступит в силу после подписания президентом США", - заявили в посольстве.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США рекомендовал продлить военную помощь Украине и на следующий год.

Также мы рассказывали, что Конгрессу США предложили увеличить военную помощь Украине - прямо в день встречи Путина и Трампа.