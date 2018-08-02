Вчера, 1 августа, в Европе завершились матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Внимание украинских болельщиков было приковано к паре Базель - ПАОК. Причина проста. За греческий клуб играют два украинских легионера - Евгений Хачериди и Евгений Шахов. Они помогли своей команде пройти швейцарский барьер и выйти в следующий этап, где ПАОК сыграет с московским Спартаком.

Игра в Швейцарии завершилась крупной победой ПАОК со счетом 3 - 0. Евгений Хачериди провел на поле все 90 минут, а Евгений Шахов вышел на замену за 10 минут до финального свистка.

По итогам двухматчевого противостояния преимущество ПАОК более чем убедительное. 5 - 1 в пользу греков.

Голы у ПАОК забивали Варела на 7 минуте, Прийович - на 52 и Эль-Каддури за 30 минут до финального свистка.

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