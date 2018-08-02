Самая крупная социальная сеть Facebook сейчас переживает не самые лучшие времена. Компания Марка Цукерберга находится под лавиной обвинений из-за массовых утечек персональных данных пользователей.

Чтобы сбить этот шквал Facebook пошел на радикальные меры. Управление безопасности компании будет распущено, а его глава Алекс Стамос отправлен в отставку.

Об этом передает ВВС.

39-летний Стамос работал в компании с 2015 года. Он уйдет в конце августа и займется проблемами кибербезопасности в Стэнфордском университете.

"Стамос присоединится к новой рабочей группе, сосредоточенной на информационной войне, предназначенной для информирования политиков, средств массовой информации и общественности о новых угрозах", - заявили в Стэнфордском университете.

Алекс Стамос, после сообщений об отставке, назвал три года работы в Facebook "очень трудным периодом".

Алекс Стамос был подвергнут критике в связи со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные более 87 млн пользователей соцсети и повлиять на выборы во многих странах мира, в том числе американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

"Я должен был лучше работать", - признался Стамос.

Ранее "Страна" сообщала, что Цукерберг заявил, что Россия вмешивалась в Facebook.

Также мы рассказывали, что Цукерберг вылетел из топ-3 богатейших людей мира после краха акций Facebook.