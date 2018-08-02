Досудебное следствие по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко, которых подозревают в попытке организации госпереворота завершилось.

Валентин Рыбин, адвокат Рубана, в своем Facebook рассказал о том, как шло расследование и выдал юридический прогноз этого дела в суде.

"На досудебном следствии мы дали шанс Генеральному прокурору, председателю СБУ и президенту Украины продемонстрировать истинную волю к возвращению украинских военнопленных домой не на словах, а на деле.

Володя Рубан, несмотря на возможные негативные доя него последствия, согласился инициировать сделку со следствием и предложил индивидуальный обмен по формуле 1 х 2, в результате которого, домой, уже в ближайшие дни могли вернуться Сергей Глондарь и Александр Кориньков, находящиеся в плену со времен Иловайского котла!

К сожалению, получение личных сиюминутных дивидендов и одновременная демонстрация жизненной близорукости, являются определяющими факторами деятельности нынешних спецслужб и руководства Украины!

Юридический аспект - Володя Рубан и Надежда Савченко будут непременно оправданы судом, поскольку провокация преступления в данном деле является более чем очевидной!

Провокатор в лице майора 8-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины Павла Баллова "Кедр" на первом же допросе заявил, что без санкции суда, до начала проведения уголовно-правовых процедур, без предупреждения собеседника записал в начале августа 2017 года на принадлежащий ему диктофон приватный разговор с народным депутатом и героем Украины Надеждой Савченко, после чего, как минимум, дважды предоставил аудиозапись для прослушивания своему командиру и сотрудникам СБУ, которые, забыв положения профильных Законов, решили разыграть самую грязную карту - игру на эмоциях и чувствах!

Только представьте себе, государственный переворот в исполнении всего двух человек - разве это возможно?

Как защитник Володи Рубана, который многократно рискуя своей жизнью и свободой, добивался возвращния из плена сотен украинских воинов, я готов пройти с ним горнило судебного процесса и добиваться оправдательного приговора для него и для Надежды", - написал Валентин Рыбин.

Фото: facebook.com/valadvocat

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко написала письмо Трампу, где назвала Порошенко самым коррумпированным президентом в истории Украины