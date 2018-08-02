В Харькове разгорается новый скандал, на этот раз связанный с городским памятником великой актрисе Людмиле Гурченко.

Харьковский градоначальник Геннадий Кернес заявил в Facebook, что прокуратура пытается незаконно снести этот монумент.

"Дожили - на собственном опыте убеждаюсь, что политика мешает развитию местного самоуправления. В данном случае - Харькову.

Казалось бы - открыли памятник великой землячке. Реконструировали заброшенный сквер в центре Харькова. Осветили его. Возродили газоны. За те две недели, что памятник Людмиле Гурченко стоит на ул. Тринклера, (точнее на углу бывшего пр. Правды ныне Независимости и ул. Тринклера) это место уже стало новой изюминкой города, его полюбили харьковчане. Туда приходит и молодежь, и люди старшего возраста. Я проезжаю мимо фактически каждый день и вижу, что им там нравится. Вижу, с какой радостью они фотографируются на фоне памятника.

Но нет. Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. Я понимаю, что сейчас там работают люди, лишенные чувства красоты. Но чувство меры у них должно быть???

Им уже мало ежечасно кошмарить бизнес. Им мало чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы по высосанным из пальца делам. Они теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае - с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко. Состряпали на коленках очередное уголовное дело по факту его установки.

Я вижу, что наступление на нас идет по всем фронтам - это системная работа. Руководству города, которое вывело Харьков на лидирующие позиции в Украине фактически по всем показателям, силовые структуры просто не дают нормально работать. Не дают сосредоточиться на том, чтобы и в дальнейшем делать Харьков самым комфортным и красивым городом в стране.

Как говорили в одном старом анекдоте - "не убивайтесь вы так, так вы не убьетесь", - написал Геннадий Кернес.

Фото: facebook.com/gennadykernes

Между тем в прокуратуре Харьковской области опровергают слова Кернеса. Там завили, что никакого уголовного производства по факту установки памятника Гурченко нет, передает "Интерфакс-Украина",

"Шевченковский отдел полиции проводит досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (хищение средств - Прим. Ред.) УК Украины по фактам, которые были обнародованы в средствах массовой информации о возможном незаконном завладения средствами при реконструкции сквера (в котором установлен памятник - ред.), а не установке памятника", - сказали в прокуратуре.

В Харьковском антикоррупционном центре говорят, что стоимость реконструкции сквера составила 9,6 миллиона гривен без учета стоимости самого памятника, что неоправданно дорого. Например, стоимость одной садовой скамейки для сквера составила 29 тысяч гривень.

Ранее "Страна" сообщала, что на памятнике Гурченко в Харькове нашли ошибки.